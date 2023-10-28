6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, bölge ekonomisini canlandırmak için TUSAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde kurulumuna başladığı uçak parçası üretim tesisinde çalışmalar sürüyor.

TUSAŞ ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) arasında Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulunun kurulumuna ilişkin protokol imzalanmasıyla da bölgenin havacılık sektöründe de adından söz ettirmesi hedefleniyor.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kentin, tekstil, metal mutfak eşyası, altın işlemeciliği, kadın ayakkabısı ve gıda üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.