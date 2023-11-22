Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara’da 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, ilk olarak AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç’u ziyaret etti. Devamında AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’i ziyaret eden heyet, yeni görevinde Özdemir’e muvaffakiyetler diledi.

Kahramanmaraş heyeti, son olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Heyet, nazik misafirperverlikleri için AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a teşekkür etti.