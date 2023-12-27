Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçluyla mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda; Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca “Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme” suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. S. isimli şahıs, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesince “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. İsimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilerek, her iki şahıs da tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Elbistan İlçesinde yapılan çalışmalarda yakalanan yabancı uyruklu M.T ,M.A. ve İ.E. isimli 3 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 279,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında işlem yapılarak sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.