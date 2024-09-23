Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 16-23 Eylül 2024 tarihleri arasında il genelinde düzenlediği operasyonlarla önemli başarılara imza attı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 17 kişi de gözaltına alındı. Toplamda 84 kişi adli mercilere sevk edilirken, 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar sırasında; 132,55 gram metamfetamin, 29,36 gram esrar, 260,24 gram sentetik kannabinoid, 306 adet sentetik ecza, 11 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik güvenliği ve gürültü kirliliğine yönelik de çalışmalar yapıldı. 130 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 82 araca abartı egzoz kullanımından, 566 kişiye ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem uygulandı.