Toplumun genel güvenliğini ve huzurunu sağlamak için de kesintisiz çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri bu bağlamda, suç ve suçlularla mücadelede kararlı adımlar atarak, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için gereken her türlü önlemi alıyor.

Kahramanmaraş il jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde JASAT tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.T. yi yakalayarak gözaltına almıştır.

