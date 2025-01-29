Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurdu. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Batman illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında “Örgütlü olarak Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 213 gram metamfetamin, 207 gram kubar esrar, 143 gram bonzai ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 17 kişi tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.