Müftü ABDURRAHMAN KOTAN’DAN Kurban Bayramı Mesajı: “Kurban, Allah’a Yakınlaşmanın Simgesidir”

İslam’ın en önemli ibadetlerinden biri olan kurban, Müslümanlar için hem manevi bir yakınlaşma hem de paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü olmaya devam ediyor. Sözlükte “yaklaşmak” ve “Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm İslam âlemini bir araya getiriyor.

Kurban ibadetinin dini mahiyetine dair açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, bu özel ibadetin sadece bir hayvan kesimi olmadığını, aynı zamanda teslimiyetin, samimiyetin ve kulluğun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Hz. Peygamber’in birçok hadisinde hali vakti yerinde olan Müslümanların kurban kesmelerinin emredildiğini ya da tavsiye edildiğini hatırlatan Müftü Kotan, şu ifadelere yer verdi: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse, bizim mescidimize yaklaşmasın’ buyurmuştur. Bu hadis, kurban ibadetinin ne denli önemli olduğunun açık bir ifadesidir.”

Bayramların, özellikle de Kurban Bayramı’nın; yardımlaşma, paylaşma, akraba ziyaretleri ve kırgınlıkların giderilmesi için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Müftü Abdurrahman Kotan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu mübarek bayramın milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, gönüllerimize huzur, evlerimize bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm hemşerilerimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.”