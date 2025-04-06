KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan, mesajında, İstiklal Savaşı'nın haklılığını tüm dünyaya duyurmak için bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın 105 yıldır ülkenin ve milletin haklı ve gür sesi olduğunu belirtti.

AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan, şu ifadelere yer verdi:

"Propaganda savaşlarının çok daha etkin ve çok daha farklı iletişim araçlarıyla yürütüldüğü günümüz dünyasında doğru bilgiye ulaşabilmek büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda stratejik önemi katbekat artan, dezenformasyonun önüne geçebilmek için 'doğru habercilik' ilkesiyle gerçekleri ülkemizde ve tüm dünyada okurlarına sunan tüm AA ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AA'nın kuruluşunun 105. yılını tebrik ediyor, Genel Müdürü'nden en ücra taşra muhabirine kadar bu önemli vazifeyi ifa eden AA çalışanlarına başarılar diliyorum."