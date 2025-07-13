Kahramanmaraş İstiklalspor, 2025-2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını tamamlayarak kadrosuna dört önemli ismi dahil etti. Kulüp yönetiminin açıklamasına göre forvet hattına Kemal Rüzgar, savunmaya İsmail Erdoğan, orta sahaya Kubilay Sönmez ve kaleye genç kaleci Ömer Bircan Camcı transfer edildi. Bu oyuncular, profesyonel kariyerlerinde edindikleri deneyim ve başarılarla öne çıkan, takımın 2. Lig’deki şampiyonluk hedefini destekleyecek nitelikte.

Transferlerin kamuoyuna tanıtıldığı imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Demirkol ve Taner Kır da hazır bulundu. Kulüp yönetimi, yapılan transferlerin İstiklalspor’un hedefleri doğrultusunda büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Yönetim kanadından yapılan değerlendirmede, “Yeni sezonda hedefimiz açık ve net: Kahramanmaraş İstiklalspor’u hak ettiği yerlere taşımak,” ifadelerine yer verildi.

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca da bu transferlerin önemine vurgu yaparak, Kahramanmaraş’ın “hak ettiği yerin 1. Lig, ardından Süper Lig” olduğunu belirtmiş ve takımın şampiyonluk hedefine odaklandıklarını vurgulamıştır . Başarı azmiyle hareket eden yönetim, yeni transferlerle kırmızı-beyazlı kadronun gücüne güç katmayı amaçlıyor.

Kemal Rüzgar

Ordulu golcü Kemal Rüzgar (d. 1995) hücum hattının yeni gol silahı olarak takıma katıldı. Almanya doğumlu Rüzgar, profesyonel kariyerine Altınordu’da başlayıp sırasıyla Manisa FK, Çaykur Rizespor, Boluspor, Şanlıurfaspor, Menemen FK ve Sarıyer gibi takımlarda forma giydi . Geçen sezon Sarıyer formasıyla 32 lig maçında 19 gol atarak takımını 2. Lig şampiyonluğuna taşıyan Rüzgar, gol yollarındaki etkinliğiyle tanınıyor . Transfermarkt verilerine göre kariyerinde toplam 309 resmi maçta 129 gol kaydeden bu tecrübeli forvet, özellikle alt liglerde gol kralı sıfatını taşıyan isimlerden biridir . İstiklalspor yönetimi, Rüzgar’ın golcülük hünerleriyle takımın hücum gücünü önemli ölçüde artıracağına inanıyor.



İsmail Erdoğan

İsmail Erdoğan (d. 1993), defans hattına yapılan güçlendirmeyle kadroya dahil edilen çok yönlü bir savunmacıdır. Yalova doğumlu oyuncu sağ bek pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve sol bekte de görev yapabiliyor . Altyapı kariyerini Yalovaspor’da tamamlayan Erdoğan, daha sonra 1. Lig ve 2. Lig ekiplerinde yer aldı. Transfermarkt kayıtlarına göre, bugüne dek 297 resmi maçta forma giymiş ve 8 gol kaydetmiştir . 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Menemenspor ve Adana 01 FK gibi takımlarda görev almış, lig tecrübesi yüksek bir savunma oyuncusudur. Erdoğan’ın turnuva deneyimi ve çoklu mevki kapasitesiyle İstiklalspor’un defansif dengesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Kubilay Sönmez

Tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez (d. 1994) da kırmızı-beyazlı takıma katılan önemli isimlerden biridir. Almanya’da doğan Sönmez, futbol yaşamına Schalke 04 U19 altyapısında başladı ve kariyerini Türkiye’nin köklü kulüplerinde sürdürdü . Orta sahada görev yapan Sönmez, İstanbulspor, Boluspor, Bursaspor, Göztepe, Hatayspor (2019-20 sezonu 1. Lig şampiyonu) ve diğer birçok takımda forma giydi . Geçen sezon İstanbulspor’da 25 lig maçında 2 gol atan oyuncu, kariyerinde toplam 328 resmi maça çıkmış ve 5 gol kaydetmiştir . İstiklalspor teknik kadrosu, Sönmez’in orta sahaya dinamizm ve tecrübe katacağına, top kontrolü ve pas kalitesiyle oyun kurucu rolünde takımın yükünü hafifleteceğine inanıyor.

Ömer Bircan Camcı

Genç file bekçisi Ömer Bircan Camcı (d. 2007) kulübün geleceğe dönük hamleleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen Camcı, 1,90 m boyuyla dikkat çekici bir kaleci profiline sahip . Türkiye U15 Milli Takım aday kadrosuna seçilen Camcı, altyapı düzeyinde deneyim kazanmış bir genç yetenektir. Kulüp yetkilileri, altyapıdan gelen bu genç kalecinin rekabetçi bir seçenek olarak takıma katkı sağlayacağını belirtiyor. Camcı’nın performansı, teknik ekip tarafından özellikle gelecek sezon hedefleri doğrultusunda yakından takip edilecek.

Başkan Akarca’nın da vurguladığı gibi “hedefimizde durmak yok” anlayışıyla hareket eden Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni transferlerle 2. Lig şampiyonluğu yolundaki iddiasını pekiştirmeyi amaçlıyor. Yapılan açıklamalarda, kulüp vizyonuyla uyumlu olarak tüm bu oyuncuların takımın başarısına katkı sağlayacağı ve sezon sonunda istenen sonuçları elde etmek için önemli adımlar olduğu ifade edildi.