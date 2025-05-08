Dulkadiroğlu İlçesi Karaziyaret Mahallesi’nde, yol üzerindeki bir tarlada bulunan kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edilerek büyük bir sevince neden oldu.

Şeyh Adil Mahallesi’nde ise bir binanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Uzun süren operasyonun ardından zarar görmeden çıkarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye ekiplerinin bu özverili çalışmaları, hayvan severler tarafından takdirle karşılandı. Kent genelinde vatandaşların ihbarlarına hızla yanıt veren ekipler, benzer durumlarda desteğe hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.