Milli Mücadele'de "Bayrak Olayı" ile simgeleşen Kahramanmaraş Kalesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde aldığı hasarın ardından yeniden ayağa kaldırılıyor. Kent merkezine hakim konumdaki tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşacak.

Geçici olarak ziyarete kapatılan kale, 2025 yılı yatırım programına alındı. Hazırlanan avan projelere ilişkin Koruma Kurulu ön izinleri 30 Mayıs 2025'te alındı ve ihalesi tamamlandı. Bu yıl içerisinde uygulama çalışmalarına başlanacak.

Tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülecek çalışmaların ardından, kale hem Kahramanmaraş halkına hem de ziyaretçilere yeniden kapılarını açacak.