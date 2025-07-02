Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri olan tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde restorasyon çalışmaları resmen başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürütülecek çalışmalarla kalenin surları başta olmak üzere 6 Şubat depremlerinde zarar gören tüm bölümler, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek.

Restorasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çalışmanın sadece fiziksel bir yenileme olmadığını vurguladı. Görgel, “Bu restorasyon, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Başkan Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin sadece fiziki değil, kültürel ve ruhsal dirilişini de gerçekleştirdiklerini aktararak, "Kahramanmaraş'ımızın hafızasında çok özel bir yere sahip olan tarihi kalemizin restorasyonu da bu anlayışın bir parçası. Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinesinde yürütülen bu çalışmayla, kalemizi yeniden ayağa kaldırıyor. Geçmişimizle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Kalesi, tamamlanacak çalışmaların ardından hem tarihi dokusunu koruyacak hem de turizm açısından kente değer katacak yeni bir cazibe merkezi olacak.