Çocuklar ve ailelerinin katıldığı film gösterimi öncesinde animasyonun müzikleri, besteleri ve düzenlemelerini yapan Musa Göçmen ve orkestrası, konuklar için şarkılardan örnekler seslendirdi.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmin galasında yaptığı açıklamada, TRT Çocuk kanalında tanınan çizgi film Akıllı Tavşan Momo'nun filmi üzerine 5 yıldır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Güven, "Animasyon kalitesi yüksek, dünya standartlarına erişen bir içerik olduğunu düşünüyoruz. Diğer markalarımız gibi Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip de sinemalarda yer alacak." dedi.

Bayram ve ara tatilde, çocukları sinemalara bu heyecanlı animasyonu izlemeye davet eden Güven, "28 Mart itibarıyla tüm sinemalarda filmimiz yayınlanıyor olacak." ifadesini kullandı.

Filmin Hollywood'da da galasını yaptıklarını ve orada da beğenildiğini belirten Güven, Türk sinema sektörünü dizilerden sonra tüm dünyaya tanıtacak bir animasyona sahip olduklarını söyledi.

Güven, Akıllı Tavşan: Momo'nun devam serisini yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

- "Çocuklar için güzel bir bayram hediyesi oldu"

Filmin yapımcısı Mustafa Karayer de "Çocuklar için güzel bir bayram hediyesi oldu. Ailelere, çocuklarını Akıllı Tavşan: Momo'ya götürmelerini tavsiye ederim." dedi.

Karayer, filmin mesajları ve aksiyonu ile çocukların sevebileceği bir yapım olduğunu belirterek, "Dünyaya sadece dizi filmlerle değil, animasyonla da varız, diyoruz." ifadesini kullandı.



Filmin diğer yapımcısı, iş insanı Yusuf Tanık da Akıllı Tavşan: Momo filminde yer almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Tanık, "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, Hollywood'da gösterimi sağlanan ilk Türk animasyon çizgi filmi oldu. Orada da çok güzel tepkilerle karşılaştık. Türk animasyon filminin ilerleyişi için çok büyük bir adım olacağına inanıyoruz. Böyle bir filmde de yatırımcı, yapımcı pozisyonunda olduğumuz için mutluyuz." dedi.

