6 Şubat'ta meydana gelen ve Asrın Felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında kentin sorunlarına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Kahramanmaraş Milletvekilleri bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın Milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Her Şey Kahramanmaraş İçin” notuyla bir araya geldikleri anda çekilen fotoğrafları paylaştı.

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yaraları hep birlikte saracaklarını söyleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu "Artık Kahramanmaraş için Cumhur ittifakı ya da millet ittifakı yok milletvekilliğine seçilen her milletvekili artık Türkiye milletvekili. Anayasanın 80 maddesine göre Türkiye milletvekiliyiz, özelinde de Kahramanmaraş milletvekiliyiz.

6 Şubat depremi ile birlikte Kahramanmaraş büyük acılar yaşadı büyük yıkımlar yaşadı bu yıkımların bir an önce hızlı bir şekilde düzeltilebilmesi için birliğe ihtiyacı var beraberliğe ihtiyacı var ayrılıkların olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda da Kahramanmaraş'ı 8 milletvekili olaraktan biz bir araya geldik neler yapabileceğimizi konuştuk bunun her ay veya 2 ayda bir tekrarlanmasını konuştuk ve birbirimizle iletişim halinde olmayı konuştuk sonuçta yıllardır hepimizde Kahramanmaraş'ta yaşayan insanlarız her birimizin ailesi burada çoluk çocukları burada. Biz Kahramanmaraş varsa varız Kahramanmaraş olmazsa Kahramanmaraş'ın Kendi memleketinde olması dışında olmasını düşünemeyiz. Bu çerçevede Kahramanmaraş'ımız özel statülü il haline getirilerek gerekli yasal desteklerin verilmesi için çaba sarf edeceğiz ve bunu da birlikte yaparsak birlikten kuvvet doğar diye düşünüyoruz." dedi.