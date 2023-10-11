Şehrin Yeniden İmarı Ve Hayatın Normale Dönmesi Noktasında Altyapıdan Barınmaya, Su Hizmetlerinden Üstyapıya Tüm Alanlarda Çalışmalarını Kesintisiz Sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşların Şehir İçi Toplu Taşıma İhtiyacını Karşılamak İçin Hayata Geçirdiği Ulaşımda Kahramanmaraş Modeli Tüm Türkiye’deki Tüm Belediyelere Örnek Oluyor.

Bilet Maliyetlerinin %75’i Büyükşehir Belediyesi Tarafından Karşılanırken Türkiye Genelinde Bulunan 30 Büyükşehir Arasında En Ucuz Toplu Taşıma İmkanı Sağlayan İller Arasında Kahramanmaraş Birinci Sırada Yer Alıyor.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşımda Kahramanmaraş Modeli Her Platformda Tüm Belediyelere Örnek Olarak Gösterdiklerini Dile Getirdi.