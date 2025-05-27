KSÜ’de Sektör Buluşmaları kapsamında, gastronomi turizmi ve Kahramanmaraş mutfağına ilişkin uygulamalı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Expo Garden Hotel yetkilisi Gökhan Büyükdereli ve Maraş yemekleri kitabı yazarı Mürüvvet Alparslan Nazlı öğrencilerle bir araya geldi.
Gerçekleştirilen program kapsamında, Kahramanmaraş mutfağına özgü Harmanda Paklov ve Omaç yemeklerinin yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.
Katılımcılar, yöresel mutfağın tanıtımı ve gastronomi turizmine katkısı üzerine bilgi paylaşımında bulundu. Uygulamalı eğitim sürecinde geleneksel tariflerin hazırlanışı detaylı şekilde gösterildi.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Gökhan Büyükdereli, gastronomi sektörünün şehir ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.Yerel mutfağın profesyonel mutfaklarla buluşmasının önemine vurgu yapan Büyüktedereli, sektöre ilgi duyan gençlere rehberlik etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Düzenlenen etkinlik, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunarken, Kahramanmaraş mutfağının özgün tatlarının yaşatılmasına da zemin hazırladı.