Bu eşsiz mutfağın sırrı ise doğal ve kaliteli malzemelerinde saklı.

Kahramanmaraş yemeklerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan tereyağı, içine katıldığı her yemeğe ayrı bir lezzet katıyor.

Kahramanmaraş’ın meşhur tereyağı, hem kahvaltı sofralarında hem de geleneksel yemeklerde kendine sıkça yer buluyor.

Özellikle Maraş çöreği, pilav, kavurma ve un çorbası gibi tariflerde kullanılan tereyağı, yemeklerin lezzetini zirveye taşıyor.

Ancak, tereyağı seçerken dikkatli olmak ve sahtesiyle gerçeğini ayırt edebilmek büyük önem taşıyor.