Kahramanmaraş Öğretmen Akademileri, eğitimde nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve mevcut öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen programların kapanış toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile eğitim camiasından çok sayıda isim katıldı.

Program kapsamında düzenlenen seminerler, atölye çalışmaları ve panel oturumları ile öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaları hedeflendi. Katılımcılar, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından verilen eğitimlerle donanımlarını güçlendirdi. Öğretmenler, bu tür eğitimlerin kendilerine yeni ufuklar açtığını ve meslek hayatlarında fark yarattığını ifade ettiler.