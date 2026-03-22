Ramazan Bayramı’nın son gününde Kahramanmaraş Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde hareketlilik arttı. Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte terminalde yoğunluk oluştu.

Peronlarda uzun kuyruklar oluşurken, özellikle büyükşehirlere giden otobüslerde doluluk oranının üst seviyelere ulaştığı gözlendi.

Firmalar Ek Seferlerle Talebe Yetişti

Yoğun talep karşısında otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek yolcu mağduriyetinin önüne geçmeye çalıştı. Yetkililer, bayram süresince artan yolcu trafiğine karşı hazırlıklı olduklarını ve gerekli planlamaların önceden yapıldığını belirtti.

Ek seferlerle birlikte birçok yolcunun beklemeden seyahat edebildiği ifade edildi.

Yetkililerden Uyarı Geldi

Terminal yetkilileri, dönüş yoğunluğunun birkaç gün daha devam edebileceğini belirterek vatandaşlara biletlerini önceden almaları ve seyahat saatlerinden önce terminalde bulunmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ayrıca, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve sabırlı olmaları gerektiği vurgulandı.