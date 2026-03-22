

Kahramanmaraş’ta gün içerisinde etkisini artıran yağışlı hava, kent genelinde farklı bölgelerde farklı şekillerde kendini gösterdi. Şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar ve dolu yağışı görüldü.

Özellikle öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış, trafikte aksamalara neden olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yüksek kesimlerde ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede beyaza bürünen bölgelerde, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışlı havanın aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sürücülere ise özellikle yüksek kesimlerde dikkatli seyretmeleri çağrısında bulunuldu.