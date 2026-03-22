Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli aileler, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederken, abluka ve saldırıların gölgesinde geçen bayramda, sevinç yerini hüzün, gözyaşı ve acıya bıraktı.

Bayram sabahının neşesi yerini sessizliğe bırakırken, mezarlıklarda yükselen dualar ve gözyaşları Gazze’de yaşanan derin acının en somut yansıması oldu.

Mezarlıklarda toplanan aileler, kaybettikleri yakınları için dua ederken, birçok kişi bayramın ikinci gününü de mezar başında geçirdi.