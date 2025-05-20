Olay, ilçenin işlek caddelerinden birinde yaşandı. O.K. adlı sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü yitirdiği ve asfalt zemine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin savrulması ve sürücünün yere çarpması net bir şekilde görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. O.K.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemeyle belirlenecek.