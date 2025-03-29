Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Bayramı arifesinde Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği ve Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaretlere 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve şehir protokolü de eşlik etti.

Mezarlık ziyaretleri sırasında, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler ve 6 Şubat deprem şehitleri dualarla anıldı. Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, ziyaretlerde şehit aileleri ve ebediyete irtihal eden yakınlarını kabri başında ziyarete gelen vatandaşlarla da bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.