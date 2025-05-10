Oda üyelerinin ilgi gösterdiği genel kurul, resmi açılışın ardından oylamalarla başladı.

Genel kurulun açılış konuşmasını Oda Başkanı Abdullah Kalın yaparak üyelere seslendi.

Katılımcılara hitaben konuşan Kalın, mesleki gelişmeler, dayanışmanın önemi ve geleceğe dair vizyonları hakkında önemli mesajlar verdi.

Başkan Kalın, mesleki birlikteliğin güçlenerek sürmesi gerektiğini vurguladı.

Genel kurulun devamında, geçmiş dönem faaliyetleri ve çeşitli raporlar ilgili komisyonlar tarafından okunarak üyelerin bilgisine sunuldu.

Sunumlar sırasında oda çalışmaları ve mesleki kazanımlara dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Demokratik bir ortamda geçen genel kurul, mesleki dayanışmanın ve ortak aklın en güzel örneklerinden biri oldu.