Kahramanmaraş Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, Filistin halkına destek mesajları verildi.

Platform Sözcüsü Adnan Alagöz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ABD desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda 400’ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Alagöz, “Bu zulüm karşısında yalnızca Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye’nin birçok ilinde benzer eylemler yapılıyor.

Ancak bu yeterli değil. Tüm İslam ülkelerinin ve milletlerinin birlik olup harekete geçmesi gerekiyor. Güçlerimizi birleştirirsek bu zulmün üstesinden gelebiliriz” dedi.