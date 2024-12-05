Valilik toplantı salonunda Gerçekleşen Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in Yanı Sıra, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman Ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Eşlik Etti.

Toplantıda, Öncelikle Yürütülen Güvenlik Değerlendirmeleri, Alınan Önlemler Ve Yapılan Operasyonlar Hakkında Detaylı Bilgi Paylaşıldı.

Terörle Mücadele Kararlılıkla Devam Ediyor

Vali Ünlüer, il genelinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonların devam ettiğini vurguladı. Kasım ayında toplam 17 terör operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlarda 33 şahıs gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklandı. 19 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve 13 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vali, terör örgütlerine karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Narkotik Operasyonlarında Büyük Başarı

Kasım ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında 360 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 375 şahıs gözaltına alındı, 22’si tutuklandı. Yapılan aramalarda 1238 gram esrar, 990 gram bonzai, 398 gram metamfetamin, 1080 adet captagon ve 1897 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 90 kök hint keneviri de bulundu.

Organize Suçlara Karşı Mücadele

Organize suçlarla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenlendi. 15 şahıs gözaltına alındı, 11 şahıs tutuklandı. Ele geçirilenler arasında 27 tabanca, 1 makineli tabanca, 20 tüfek, 2 uzun namlulu silah ve 6582 adet mühimmat yer aldı. Ayrıca 125 gram esrar da ele geçirildi.

Mali ve Ekonomik Suçlar Üzerine Yapılan Operasyonlar

Mali ve ekonomik suçlar konusunda 12 operasyon gerçekleştirildi. 19 şahıs hakkında işlem yapıldı ve 11 şahıs gözaltına alındı. 1 şahıs tutuklandı, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda sahte para ve sahte belgeler ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele ve Çocuk İstismarı

Siber suçlar kapsamında 1260 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yürütüldü. Terör iltisaklı 26 hesaba işlem yapıldı ve 95 şüpheli şahıs tespit edildi. Ayrıca çocuk istismarı suçlarıyla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenlendi.

Kaçakçılıkla Mücadelede Başarı

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 30 operasyon düzenlendi. 46 şahsa işlem yapıldı, 32 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 941 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Trafik Olayları ve Önlemler

Kasım ayında, il genelinde 1 ölümlü ve 337 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 144.181 araç denetlendi, 18.807 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 789 araç trafikten men edildi. 282 sürücü belgesine de el konuldu.

Vali Ünlüer’den Güvenlik Güçlerine Teşekkür

Vali Ünlüer, toplantıda yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Suç işleyenlere göz açtırılmayacağının altını çizen Vali, organize suç örgütleri ve zehir tacirlerinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Sonuç ve Hedef

Vali Ünlüer, şehirde suç oranlarının düşürülmesi ve halkın huzur içinde yaşaması için tüm güvenlik güçlerinin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.