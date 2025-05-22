Valilik toplantı salonunda Gerçekleşen Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in Yanı Sıra, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman Ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Eşlik Etti.

Toplantıda, Vali Ünlüer İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen icraatlar ve yapılan operasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca Yürütülen Güvenlik Değerlendirmeleri, Alınan Önlemler Ve Yapılan Operasyonlar Hakkında Detaylı Bilgiler Vali Ünlüer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.