Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle “Sönmez Bu Ocak” temasıyla düzenlenen Kurtuluş Haftası anma programı ve etkinlikleri devam ediyor

Program kapsamında, Uzunoluk Caddesi’nde milli mücadelenin simge olaylarından biri olan Sütçü İmam’ın düşmana ilk kurşunu attığı olay canlandırıldı.

Tiyatro gösterisinin ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehrin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne değindi.

Vali Ünlüer, "İstiklal Savaşımız 105 yıl önce buradan başladı. Maraş’ta yapılan o ilk hareket, ilk kıvılcım, tüm ülkeye yayıldı. Maraş halkı, kendi kurduğu çetelerle düşmana karşı büyük bir direniş gösterdi. 22 gün 22 gece süren bu mücadelenin, akademik çalışmalara konu olacak kadar büyük bir önemi vardır. Maraş’ın Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri Türk tarihi açısından çok büyüktür. Bunu gelecek nesillere anlatmamız çok önemli" dedi.