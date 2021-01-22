155’i arayan Akdeniz Anemisi tedavisi gören kardeşlere polisten tablet hediyesi 

Elbistan’da 155 polis imdat hattını arayıp babalarının rahatsızlığı nedeni ile çalışmadığı için tablet alamadıklarını ve bu yüzden canlı derslere katılamadıklarını söyleyen lise ve ilkokul öğrencisi olan iki kardeşe Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik büro AMİRLİĞİ ekiplerince iki adet tablet hediye edildi.

Kardeşi Berat ile birlikte Akdeniz Anemisi tedavisi gören lise 1.sınıf öğrencisi olan Ali Özen 155’i arayarak ailesinin ekonomik durumunun yeterli olmadığı için tablet alamadıklarını söyleyip derslere katılabilmek için polislerden kendilerine tablet almalarını istedi.

Haber merkezinin bildirmesi üzerine toplum destekli polislik büro amirliği ekiplerince yapılan durum değerlendirmesinin ardından çocuklara tablet alınması kararlaştırıldı. Temin edilen tabletler Özen ailesi ziyaret edilerek çocuklara hediye edildi.

İstediği tabletlerin kısa süre içinde hediye edilmesi karşısında mutluluk yaşayan Ali Özen polislere teşekkür etti.

Tableti olmadığı için canlı derslere katılmakta zorlandığını belirten Özen: “155’i arayarak polis abilerden yardım istedim. Bizimle ilgileneceklerini söyleyip kapattılar. Babamın numarasını bularak babama ulaştılar. Görüşmenin ardından polis abiler bize tablet hediye etti. Polis abilerimizi çok seviyoruz, onlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Kendisinin rahatsızlığı dolayısı ile çalışamadığını belirten baba Harun Özen de polislere teşekkür etti.

Eklem bozukluğu hastalığı nedeni ile çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını belirten baba Harun Özen: “çocuğum 155’i arayıp EBA canlı derslere katılamadıkları için tablet istemiş, polis arkadaşlar bize ulaşıp evimize geldi, sizin ilgileneceğiz deyip gittiler. Bugün de çocuklarım için tablet alıp bizi evimizde ziyaret edip tabletleri hediye ettiler. Çok teşekkür ediyorum” dedi.



155 haber merkezinin konuyu kendilerine havale etmesinin ardından aileyi bulup durum değerlendirmesi, yaptıktan sonra çocuklara tablet hediye eden Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Ahmet Berker de: “Polis imdat hattını arayarak tabletlerinin olmadığı için canlı derslere katılamadıklarını belirten Akdeniz Anemisi tedavisi gören Ali ve Berat kardeşlere istedikleri tabletleri hediye ettik. Çok mutlu oldular onların bu mutluluğu bizleri de oldukça mutlu etti. İnşallah derslerine katılıp, eğitimlerini sürdürerek vatana millete hayırlı birey olarak yetişirler” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, baba Harun Özen polislere, ailesinin geçimini sağlamak için ördüğü liflerden hediye etti.