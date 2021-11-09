200 ton atık araç lastiği toplandı
Büyükşehir Belediyesi, 54 araç ve 110 personel ile şehrin muhtelif bölgelerinde sivrisinek üreme alanlarına yönelik kışlak mücadelesine başladı. Sıcak ve nemli alanlarda popülasyonları artan zararlıların engellenmesi için kentten 200 tona yakın araç lastiği de toplandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi her yıl rutin olarak sürdürdüğü sivrisineklere karşı kışlak mücadelesine başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki 54 araç ve 110 personelle gerçekleştirilen çalışmalarla, insanlara psikolojik rahatsızlık veren ve sayısız hastalık bulaştıran sivrisineklerin popülasyonları kontrol altında tutuluyor. Sıcak ve nemli alanlarda üreyen zararlılara karşı çalışmalar; su birikintileri, bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve çevreye rastgele atılmış araç lastikleri ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda sürdürülüyor. Sivrisinek üreme kaynaklarının azaltılmasının hedeflendiği çalışmalar sonucu, kimyasal kullanımını da azaltılarak çevre ve su kirliliğinin de önüne geçiliyor.
200 Ton Atık Araç Lastiği Toplandı
Kışlak mücadelesi kapsamında önemli bir sinek üreme alanı olan ve çevreye rastgele atılan araç lastikleri de tek tek toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında şehir genelinde 200 ton atık araç lastiği toplandı. Hem çevre kirliliği önlendi hem de atık lastikler geri dönüşüme kazandırıldı. Yapılan açıklamada, zararlılarla mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6