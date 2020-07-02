2020 yılı planlaması doğrultusunda Ekinözü kırsalında da yol yapımına başlandı

Kuzey ilçelerde yayla yollarını açıp, grup yollarında da asfalt çalışmalarına başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım ve hizmet planlaması çerçevesinde Ekinözü ilçesinin kırsal mahallelerinde de vatandaşların heyecanla beklediği asfalt çalışmalarına geçildi.



Çalışmaları takip eden Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün katılımı ile Ekinözü ilçesinde muhtarlarla yapılan istişare toplantısında muhtarların talepleri ve kendilerinin de yaptıkları istişareler ile 2020 yatırım programına dahil edilen kırsal mahalle yolarında yapım çalışmalarına geçildiğini söyledi.



Başkan Eker yaptığı açıklamada: “Bizim kırsal mahalle ziyaretlerimizde ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün katıldığı istişare toplantısında muhtarların talepleri ve bizimle yapılan istişareler neticesinde 2020 yılı yatırım ve hizmet programına dahil edilen kırsal mahalle yolarımızdaki çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan tek beklentimiz biraz sabırlı olmaları ve sıranın kendilerine gelmesini sabırla beklemeleridir. Takdir edersiniz ki yaptığımız çalışmalar Ekinözü ilçesinin tamamında aynı anda yapılabilecek çalışmalar değildir. Bu işler lafla olmaz, icraatla olur. İcra makamları da bizleriz. Bizler de bu şehrin evlatlarıyız. İhtiyaçları talepleri koşullar ölçüsünde sıralamaya koyarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, ulaşmadığımız, hizmet götürmediğimiz mahallemiz kalmayacaktır. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Ekinözü kırsal mahalleleriyle birlikte ihtiyacı olan hizmetleri almaya devam edecektir” ifadelerini kulandı.