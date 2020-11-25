Afşin'de çekilen koronavirüsle mücadele kamu spotu yayımlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı farkındalığı artırmak için hazırlanan kamu spotunda maske başta olmak üzere, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine değinildi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Afşin Belediyesi ve Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle çekilen "Maskeni Tak, Hayata Sağlıkla Bak" kamu spotuyla Kovid-19'a karşı alınabilecek tedbirler için mesaj verildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan kamu spotuyla vatandaşların alacakları basit tedbirlerle salgından nasıl korunabileceklerinin anlatıldığını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iki proje imzaladıklarını bunlardan birisinin bugün hayata geçirilen "Maskeni Tak, Hayata Sağlıkla Bak" olduğunu anlatan Güven, "Halkımızın salgından korunması için yapması gerekenleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve belediyemizin desteğiyle hazırladığımız kamu spotuyla anlatmaya çalıştık. İnşallah bu salgını en kısa sürede atlatır, normal günlerimize döneriz. Bu sürecin atlatılması için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor."diye konuştu.

Okullarda yüz yüze eğitme ara verildiğini hatırlatan Güven, şunları kaydetti:

"Okullarımızda yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte sınav öğrencilerimizin mağdur olmamaları için dijital anlamda yararlanacakları konu anlatımı ve soru bankası desteği sağlayacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak yaptığımız projeyle öğrencilerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak istiyoruz. Bu salgın sürecinde öğrencilerimiz ve eğitim camiasına belediye olarak bir katkıda bizler sunmak istedik.”

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da belediye ve sağlık müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Maskeni Tak, Hayata Sağlıkla Bak" temalı komu spotuyla vatandaşlarda maske takma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

İmzalanan uzaktan eğitim işbirliği protokolüyle de sınav öğrencilerine dijital materyallerin sunulacağını ifade eden Kaba, desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.