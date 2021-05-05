Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmet vermeye başladı!
Özel Markasi Hastanesi kentin ihtiyacı olan bir bölümü daha hizmete açtı.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 15:41 05.05.2021, 17:19
Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği bugün itibari ile bünyesine kazandıran Özel Markasi Hastanesi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Bünyesinde başarılı hekimlerle Kahramanmaraş hizmet veren Özel Markasi hastanesi tam kapanma sürecinde gece 00.00’a kadar hizmet verecek. tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından ise 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeyi sürdürecek.
Diş Hekimi Melek Özdemir Gerekli Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “ Özel Markasi Hastanesi bünyesinde son teknolojik cihazlarımızla ağız ve diş sağlığı bölümümüzü açmış durumdayız” diye konuştu.
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