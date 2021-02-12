Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan ziyaretler!

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 12 Şubat etkinliklerinin ardından, Ak parti il ve ilçe teşkilat mensuplarına ziyaretler gerçekleştirdi.



Başkan Ünal, ilk olarak Dulkadiroğlu ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ünal burada partililerle bir süre sohbet etti.



Ünal, daha sonra Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ünal burada partililer tarafından karşılandı.



İl başkanlığında Ünal il yönetimi ve milletvekilleri ile birlikte istişarelerde bulundu.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Aksu Habere özel açıklamalarda bulunarak gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



Başkan Ünal’ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerinden bir bölümü alınarak algı operasyonu yapılmaya çalışılmıştı. Ünal, bu konular üzerinden ilk açıklamayı Aksu Haber'e yaptı.

