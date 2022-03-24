AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kahramanmaraş’ta

Sonrasında il teşkilatı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Yanılmaz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise şehirlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek en asli görevimizdir ifadelerine yer verdi.

Yanılmaz konuşmasının devamında 805 AK Partili belediyenin daha başarılı olması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Yanılmaz son olarak hangi görevde olursak olalım ana durağımız teşkilatlarımızdır ifadelerine yer verdi.