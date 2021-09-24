Akademi’de güz dönemi başvuruları başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de güz dönemi başlıyor. Akademi eğitimleri kapsamında uzman eğitmenler tarafından toplamda 15 branşta ücretsiz eğitim verilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde verilecek eğitimler arasında; Yazı Atölyesi, Proje Atölyesi, Dergi Atölyesi, Düşünce Atölyesi, Roman Yazım Atölyesi, Sosyolojinin Temel Kavramları, Yeni Medya ve İletişim, Safahat Okumaları, Diksiyon Atölyesi, Öykü Atölyesi, Sinema ve Felsefe Atölyesi, Varoluşsal Düşünce Atölyesi, Bilim Tarihi, Yunus Emre Okumaları ve Türk Düşünce Tarihi branşları yer alıyor. Bugün itibariyle başlayan ve bir hafta boyunca devam edecek ön başvuruların son tarihi ise 1 Ekim Cuma günü olarak belirlendi. Eğitim başvuruları ise https://lk.tc/8eyEI adresindeki formun doldurulmasıyla çevrimiçi olarak alınıyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitimlere başvuracak adayların 0505 185 20 79 WhatsApp hattından kısa mesajla ya da akademikahramanmaras@gmail.com adresinden elektronik posta yoluyla detaylı bilgi alabileceği belirtildi.