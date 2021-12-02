AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. iş güvenliğini en üst seviyede tutuyor
Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine verimli ve kesintisiz enerji sunmak için teknoloji, ekipman ve donanıma yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk sahasına hizmet götürürken sahadaki çalışanlarının can güvenliğini de ön planda tutuyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2021, 13:16 02.12.2021, 15:03
Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine kesintisiz enerji sunmak için görev alan saha personellerine ayrı bir önem veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. sahadaki personellerinin güvenliğini, iş güvenliği uzmanları gözetiminde ve uzman eğitmenler tarafından her yıl düzenli olarak tekrarlanan eğitimlerle sağlamayı amaçlıyor.
Sahadaki ekip başarısını teorik ve pratik uygulamalı eğitimlerle elde eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. saha ekiplerine yüksekte güvende çalışma eğitimlerine devam etti.
Çalışanlarının can güvenliği için pratik iş gelişiminin önünü açacak uygulamalı eğitim çalışmalarını gerçekleştiren kurum, yapılan işlemlerin uzman gözetiminde gerçekleştiğini belirtti.
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
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