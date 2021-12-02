AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. iş güvenliğini en üst seviyede tutuyor

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine kesintisiz enerji sunmak için görev alan saha personellerine ayrı bir önem veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. sahadaki personellerinin güvenliğini, iş güvenliği uzmanları gözetiminde ve uzman eğitmenler tarafından her yıl düzenli olarak tekrarlanan eğitimlerle sağlamayı amaçlıyor.

Sahadaki ekip başarısını teorik ve pratik uygulamalı eğitimlerle elde eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. saha ekiplerine yüksekte güvende çalışma eğitimlerine devam etti.

Çalışanlarının can güvenliği için pratik iş gelişiminin önünü açacak uygulamalı eğitim çalışmalarını gerçekleştiren kurum, yapılan işlemlerin uzman gözetiminde gerçekleştiğini belirtti.