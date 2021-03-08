ALFİ Çörek Dünyasından farkındalık! Kadınlara, gül eşliğinde çörek ikram ettiler
ALFİ Çörek Dünyası 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir farkındalık oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2021, 15:29 08.03.2021, 17:54
Alışveriş yapmaya gelen ve cadde üzerinde bulunan kadınlara gül eşliğinde Kahramanmaraş’ın yöresel lezzeti olan çörek ikramında bulundu.
ALFİ Çörek Dünyası İşletmecisi Fehmi Büyükdereli sosyal sorumluluk bilinciyle böyle bir farkındalık yaptıklarını söyledi.
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