Aliya İzzetbegoviç parkı’nda vatandaşlara Hacivat-Karagöz gösterisi!

Vatandaşlar düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi göstererek sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gösterinin tadını çıkardılar.

Çocuklar büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve kukla gösterisi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek bu tür etkinliklerin daha çok yapılmasını istedi.