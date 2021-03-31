Alman Başkonsolusu’ndan EXPO 2023 ziyareti

Almanya Ankara Başkonsolosu Martin Vetter ziyaretler öncesi şu şekilde konuştu.

“Sayın Başkanının davetiyle buraya geldim, onu daha önceden tanıyordum EXPO 2023 konusunda ilerlemeleri gördüm, çok memnun oldum. Birlikte neler yapabileceğimiz ne tür destek verebileceğimiz konularını görüştük. Şimdi alana gidip alandaki ilerlemeleri de yerinde inceleyeceğiz ve bu konudaki gelişmeleri ülkeme bildireceğim. Başarılı bir EXPO diliyorum.”

Mr. Vetter, Başkan Mahçiçek’i ziyaretin ardından KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile bir araya geldi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu şu ifadelere yer verdi.

“Almanya Başkonsolosumuz ve İtalya Bahçe Temsilcisi odamızı ziyarete geldiler, çalışmalar çerçevesinde şehrimizde bulunuyorlar. Biz de bu işin ticari yönünü konuşacağız. Pandemi döneminde ticaretin şekil değiştirdiği, hız kazandığı, başka türlü hareket edildiği bir dönemde birlikte neler yapabilirizi, bundan Maraş’la ilgili neler yapabileceğimizi konuşacağız. Umarız temennimiz başarılı ve güzel bir toplantı olması. Almanya bize çok uzak olmayan bir ülke. Birçok vatandaşımız daha önce orada çalışmış ve şimdi iş kurmuş ciddi bir ekonomik gücü olan arkadaşlarımız. Kahramanmaraş, ticaret ve sanayide oldukça güçlü. Birlikte yapılan ticaretimiz var bunu artırmanın yollarını arayacağız. Bu bizim hedeflerimizin başında. Pandemiye rağmen atılmış bir adım olacak. Sayın Başkonsolosumuza ve İtalyan temsilcimize teşekkür ediyorum. Dünyanın kapandığı bir dönemde pandemiye rağmen gelişiyle bizi onurlandırdı, gururlandırdı.”

KMTSO’nun ardından MADO’nun fabrikasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Üyesi Atila Kanbur ile tanışan Mr. Vetter, fabrikayı gezerek dondurmanın yapılışı hakkında bilgi aldı.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atila Kanbur ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu sözlere yer verdi.

“Alman Konsosolosu kardeşimizin kurumumuzu ziyaret etmesi bizim için ayrıca bir mutluluk ve bir gurur vesilesi. Kahramanmaraş dediğinizde ilk akla gelen dondurma olduğu için dondurmanın yapılış aşamalarını ve firmamızı tanıttık. Kendilerine de söyledim Almanya’da 4-5 şubemiz var ve sık sık ziyaretlerde bulunuyoruz. Sayın Konsolosumuza bizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum.”

En son EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ziyaret edilerek gelişmeler ve değerlendirmelerde bulunan MR. Vetter şunları söyledi.

“Öncelikle bana bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Yaptığım görüşmeler çok faydalı oldu. Ayrıca Expo alanında önceki gelişime göre gözle görülür bir ilerleme olduğunu gördüm. Süresinde yetişeceğine ve biteceğine inancım tam.

İlk olarak Türk halkına şehir halkına çevre alanında ilerlemeleri ve yenilikleri gösterme açısından çok önemli bir yer burası. Şehre ve ülkeye çok büyük katkıları olacak.”

EXPO 2023 öncesi dönemde de şehre hareketlilik kazandıran ve görüşmeleriyle, misafirleriyle ikili ilişkilerde samimi dostluklar kuran Başkan Mahçiçek, EXPO’nun faydalarını şimdiden gördüğümüzü belirterek, “tüm halkımız EXPO 2023 hakkında gerekli bilgiye sahip olmalı ve şehrinin bu dev projesine sahip çıkmalı. İlgilenen tüm gönüllü kardeşlerimizi bizimle irtibata geçmeye davet ediyoruz” dedi

Ziyaretlerin ardından yola çıkan Mr.Vetter verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek şehrimizden ayrıldı.