Alpedo bir ilke daha imza attı! Kendi dondurma makinesini üretti
Kahramanmaraş’ın Lezzet Kervanı, Türkiye’nin ALPEDO dondurması, bir ilke daha imza attı.
Kahramanmaraş’ın Türkiye ve Dünya pazarındaki dondurma üreticisi ALPEDO Dondurma, 2 yıllık Ar-ge sonucu kendi dondurma makinesini üretti.
Hizmet ağına her gün bir yenisini katan ALPEDO Dondurma türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına artık kendi ürettiği dondurma makinesi ile dondurma tedariğini sağlayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan ALPEDO-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, ‘yerli ve milli markamız alpedo, 2 yıllık çalışma sonucu kendi dondurma makinesini üreterek dondurma üretim tesislerinde kullanmaya başladı. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde dışa bağımlığımızı azaltma ve ülkemize katma değer olması yönünde ekibimizin çalışmasını ve yoğun gayreti meyvesini verdi. Artık ALPEDO Dondurma üretim tesisleri kendi makinesiyle dünya ve türkiye pazarına dondurma tedariğini gerçekleştirecek. ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun’ dedi.
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