Andırın Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da Millet Bahçesi yapımına başladı. 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen proje yürüyüş yolları, spor alanları ve tesisleriyle ilçeye çok yakışacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kentin tüm ilçelerine sosyal tesisler ve rekreasyon alanları kazandırmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Andırın ilçesinde kısa süre önce yapımı tamamlanan Millet Konağı’nın ardından, Millet Bahçesi çalışmalarına da başlandı. İlçenin en sık ziyaret edilen Minareli Asma Köprü mevkiine konumlandırılan proje, 50 bin metrekarelik alanda hayata geçiriliyor. Yeşil alanların hâkim olacağı projede, kent mobilyaları, yürüyüş yolları, açık otopark, spor sahaları ve oyun grupları yer alacak.Andırın Millet Bahçesi, bölge iklimine uygun türden bitkilerle renklenecek.
50 Bin Metrekare
Başlatılan çalışmalarla ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize millet bahçeleri kazandırmayı sürdürüyoruz. Yeni bir proje de Andırın’da başladı. Minareli Asma Köprü mevkiinde 50 bin metrekarelik alanda ilçe belediyesiyle koordineli şekilde hızlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş yolları, spor alanlar ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı tesis, bölge iklimine uygun bitkilerle renklenecek. Yeni yatırımımız Andırın’a hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30