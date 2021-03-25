Anne bağımlılıktan kurtuldu! 3 çocuğunu da kurtarmak istiyor
Kahramanmaraş’ta yaşayan bir anne, uyuşturucu bağımlısı çocuklarının uyuşturucudan kurtarmak için yardım bekliyor.
3 çocuğunun da uyuşturucu kullandığını iddia eden anne H.K biran önce çocuklarının sağlığına kavuşmasını istiyor.
Çocukları ile birlikte uyuşturucu kullanmaya başlayan anne H.K. 3 yılın sonrasında kendisini KAMED yetkililerine teslim etti ve sağlığına kavuştu anne H.K. şimdide çocuklarının kurtulması için mücadele veriyor.
3 çocuğu da bu bataklığın içinde olan çaresiz anne, bu süreçte yaşadığı zorlukları Aksu Haber’e anlattı.
Çocuklarının madde bağımlılığından kurtulması için her şeyi yapan anne, kendisinin de uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ve bunu kimseyle paylaşamadığını ifade etti.
Kahramanmaraş Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneğine başvurarak tedavi sürecini tamamlayan anne H.K. çocuklarının da bir an evvel bu bataklıktan kurtulmasını istediğini belirterek anne ve babalara önemli mesajlar verdi.
Kahramanmaraş Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu, da madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ailelere önemli uyarılarda bulundu.
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