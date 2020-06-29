Başkan Debgici esnafları ziyaret etti!

Azerbaycan bulvarında yapılan ziyaretler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici her zaman olduğu gibi esnaflarımızın yanındayız ve onların sorunlarıyla llgilenmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Başkan Debgici konuşmasının devamın da maske mesafe ve temizlik kuralının önemini anlattı.