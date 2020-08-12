Başkan Güngör'den Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın da yer aldığı toplantıda şehir genelinde devam eden ve planlanan yatırımlar görüşüldü. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Başkan Güngör, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’la şehirde devam eden ve planladığımız yatırımları görüştük. Sayın Bakanımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

550 Konut İçin İhaleye Çıkacak

Tekke Kentsel Dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Güngör, yeni ihalenin müjdesini de verdi: “Tekke Kentsel Dönüşüm çalışmaları Bakanlığımız eliyle devam edecek. Bu kapsamda rezerv konutların inşa edileceği alanları Bakanlığımıza devretmiştik. Görüşmemizde de önemli bir müjde aldık. Kurtlar ve Saçaklızade bölgesinde inşa edilmesi planlanan 550 konut için Ekim’de ihaleye çıkılıyor. Şehrimize hayırlı olsun.”

Yeni Proje: Şehir Meydan

Başkan Güngör, şehir için önemli bir çalışma yürüttüklerini de belirterek, “Sayın Bakanımıza bir süredir üzerinde çalıştığımız ‘Şehir Meydan’ projemizi arz ettik. Bakanımızın da projemize desteği bizleri son derece memnun etti. Projemize son nihai şeklini verip hemşerilerimizle de paylaşacağız. Gerek ilçelerimizde gerekse şehir merkezinde önemli yatırımlarımız var ve bu yatırımlara da yenileri eklenecek. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.