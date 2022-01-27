Başkan Güngör: 'Kahramanmaraş’ın önemli lezzetlerinden birisi de irişkittir'
Kahramanmaraş’ta uzun süredir hizmet veren Çay Börek önce ki akşam işletme önünde irişkit ikramında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 13:39 27.01.2022, 16:16
İkram sırasında kar yağışının başladığı günden itibaren gece geç saatlere kadar çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çay Börek’te mola verdi.
Çay Börek’in ekmek arası irişkit ikramını geri çevirmeyen Başkan Güngör, kentte farklı bir lezzet olarak ortaya çıkan İrişkitli su böreğinin de tadına baktı.
Lezzetleri tattıktan sonra Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ın önemli lezzetlerinden birisi de irişkittir ve burada farklı bir börek çeşidi olarak da yapılmış, çok güzel olmuş, beğendim. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.
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