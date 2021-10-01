Başkan Güngör: 'Ulu çınarlarımız sosyal hayatla iç içe olacak'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde önemli bir eğitim hizmetini daha hayata geçirdi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde açılışı yapılan eğitimler kapsamında, Kahramanmaraş Valiliği, Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde, 65 yaş üstü vatandaşlara bir dizi atölye eğitimi verilecek. Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş atölyeleri olmak üzere toplamda 4 farklı atölyede düzenlenen eğitimler ile yaşlı vatandaşların bilişsel yönlerini geliştirip günlük yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Düzenlenen açılış programında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Her insan için değişik mana ifade eden yaşlılık, aslında hepimiz için hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Büyüklerimizin toplumla her zaman bütün olması, aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir” dedi.

Yaşlı Dostu Şehir: Kahramanmaraş

Konuşmasının devamında eğitimlerin önemini vurgulayan Başkan Güngör, “Hangi yaşta olursa olsun insan sosyal bir varlıktır. Gelişen ve değişen şehirlerde artık yaşam mahalle ortamlarından farklı olarak sitelere doğru şekil almakta. Buna bağlı olarak da sosyalleşme alanları kısıtlanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimize sosyal faaliyet alanlarının açılması önceliğimizdir. Bu sebeple Kahramanmaraş’ın yaşlı dostu bir şehir haline gelmesini önemsiyoruz” görüşlerini aktardı.

Sosyal Hayata Katılımlarını Artıracağız

Yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımlarının artması gerektiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör cümlelerini, “Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan insanımıza yönelik projeler geliştirip hayata geçiriyoruz. Bugün de bu hizmetlerimize bir yenisini eklemek, büyüklerimize yönelik tasarladığımız ileri yaş atölyelerimizin açılışını yaptık. Ulu çınarlarımızın toplumsal hayata entegrasyonunu sağlayacak önemli bir eğitim programını daha hayata geçiriyoruz. İnanıyorum ki, ileri yaş atölyelerimizde çini, seramik, resim, müzik ve akıl oyunları gibi alanlarla yaşlı hemşehrilerimiz deneyimli hocalar eşliğinde güzel eserlere imza atacaklardır” şeklinde tamamladı.

Devletimiz Yaşlılarımızın Yanında

Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, “Bugün Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz eğitim ve sanat atölyelerini, medeniyet anlayışımızı temsil etme adına çok değerli bir çaba olarak görüyorum” diye konuşurken Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkürlerini iletti. Vali Coşkun konuşmasının devamında YADES projesine dikkat çekerek, “Atölyelerin açılışı, yaşlılarımıza yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığımızın Yaşlı Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin bir yenisini oluşturuyor. Bugünkü etkinliğimizi ve bundan önce gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri Kahramanmaraş’ın yaşlılarına vefasını ortaya koymak açısından önemli buluyorum” açıklamasında bulundu.