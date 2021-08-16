Başkan Güngör ziyaretlerine Onikişubat’ta devam etti…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör programı kapsamında hafta sonu vatandaşlarla bir araya geldi. Onikişubat ilçesi Kertmen, İkizce Obası, Hacıbudak ve Sarıgüzel mahallelerinde gerçekleşen ziyarette bölge muhtarları da yer aldı. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve meclis üyeleri eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, şehirde ve bölgede gerçekleşen alt ve üstyapı yatırımları değerlendirildi. Başkan Güngör yaptığı açıklamada, “İlçe başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte Onikişubat ilçemizin mahallelerinde hemşehrilerimizle buluştuk. Bizleri hüsnükabul ile misafir eden hemşehrilerime muhabbetlerimi sunuyorum. Her fırsat bulduğumuzda, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını birinci ağızdan duyma imkânı doğuyor. Biz katılımcı bir yerel yönetim anlayışıyla; vatandaşlarımız, muhtarlarımız, yerel yönetimlerimiz, teşkilatımız ve diğer tüm paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.