Başkan Güngör’den Mersin ve Adana Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mersin ve Adana’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak beraberinde Ashabil Tanrıverdi ile Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’yı ziyaret eden Başkan Güngör, “Değerli kardeşim ve dostum Silifke Kaymakamımız Namık Kemal Nazlı’yı, saygıdeğer ağabeyim Ashabil Tanrıverdi ile ziyaret ettik. Sayın Kaymakamımız Nazlı’ya nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adana Valisi Elban Ziyareti

Başkan Güngör ardından Adana Valisi Süleyman Elban ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Değerli kardeşim ve dostum, Adana Valimiz Sayın Süleyman Elban’ı saygıdeğer ağabeyim Ashabil Tanrıverdi ile ziyaret ettik. Valimize ev sahipliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı