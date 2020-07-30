Başkan Gürbüz’den Kurban Bayramı Mesajı!

Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmasını temenni eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Elbistanlı hemşerilerim, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Türk milletinin iyi günde, kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyetinin önemli unsurlarından biri olan bayramlar, manevi hayatımızın şekillenmesinde de bizler için çok önem arz etmektedir. Bu bayramda da yetim ve öksüzleri unutmayalım. Yetim, Peygamber Efendimizin (sav) ümmete emanetidir. Sağlığımız için maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim” dedi.

Trafik kurallarını ihmal etmeyelim

Araçları ile yola çıkacakların trafik kurallarına riayet etmelerinin önemine vurgu yapan Başkan Gürbüz, “Bayram sevincimizin matem havasına dönmemesi için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini, trafik kurallarına harfiyen uymalarını önemle rica ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.